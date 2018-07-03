Пассажирский самолет с поломанным шасси экстренно сел во Внуково

В аэропорту Внуково экстренно приземлился чартерный рейс из Турции, полный российских туристов.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет А-330 авиакомпании I Fly возвращал российских туристов из турецкого Мармариса. Причиной экстренной посадки стала внештатная ситуация на борту, связанная с потерей управления передней стойкой шасси.
Источник: «Командир самолета А-330 авиакомпании I Fly, возвращавший на родину российских туристов из турецкого Мармариса (аэропорт Даламан), перед посадкой сообщил, что контроль за управляемостью передней стойкой шасси потерян. На борту случилась внештатная ситуация».
По данным источника, на борту лайнера в этот момент находилось свыше 300 пассажиров.
После того, как в баках лайнера остался минимально безопасный объем топлива, экипаж экстренно посадил судно. Всё прошло удачно, никто из пассажиров не пострадал. Сейчас самолет уже отбуксирован на стоянку, аэропорт работает в штатном режиме.
Технические специалисты в ближайшее время обследуют самолет и выяснят причины произошедшего.
Источник: «Командир самолета А-330 авиакомпании I Fly, возвращавший на родину российских туристов из турецкого Мармариса (аэропорт Даламан), перед посадкой сообщил, что контроль за управляемостью передней стойкой шасси потерян. На борту случилась внештатная ситуация».
По данным источника, на борту лайнера в этот момент находилось свыше 300 пассажиров.
После того, как в баках лайнера остался минимально безопасный объем топлива, экипаж экстренно посадил судно. Всё прошло удачно, никто из пассажиров не пострадал. Сейчас самолет уже отбуксирован на стоянку, аэропорт работает в штатном режиме.
Технические специалисты в ближайшее время обследуют самолет и выяснят причины произошедшего.
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