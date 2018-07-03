В Норильске разъяренная толпа избила водителя, наехавшего на прохожих: видео

Небывалый масштаб приобрели последствия ДТП в Норильске. Там десятки очевидцев аварии набросились на вероятного виновника аварии. Некоторые остались в стороне и сняли происходившее на камеры мобильных телефонов. Сейчас эти записи приобщены к материалам дела.

Судя по видеокадрам, ВАЗ вылетел на тротуар и задел двух человек. Прохожие, подумав, что водитель может скрыться, решили это предотвратить. Чем завершилась потасовка и сколько пострадавших в этой истории, знает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.



Глядя на видео, сложно понять причину всеобщего недовольства. А в хоре перебивающих друг друга голосов и вовсе невозможно что-то разобрать. Впрочем, спустя несколько минут все становится ясно. Собравшиеся разделились на два лагеря. Одни отстаивают честь водителя разбитого отечественного автомобиля — они в меньшинстве. Другие, чьи силы явно превосходят, защищают интересы пешеходов, которых сбил тот самый шофер. Даже женщины и те решили, что называется, проучить лихача. И бросились на него с кулаками.



На следующих кадрах уже развязка. Это понятно из того, что к месту аварии приехали инспекторы ДПС. Смекнув, что в одиночку им не усмирить разъяренного толпу, стражи порядка решили вызвать подкрепление. А пока еще несколько нарядов были в пути, правоохранители пытались отбить водителя от очевидцев, решивших устроить самосуд. Их, кстати, с каждой минутой становилось все большие. Прохожие, как только узнавали причину негодования, тут же подключались к экзекуции. Другие просто снимали происходящее на камеры своих мобильных.



Впрочем, понятно, почему шофер легковушки вызвал такую реакцию. По словам свидетелей, он ехал слишком быстро. А после якобы не справился с управлением и вылетел на тротуар, где как раз стояли люди. Лихач задел двоих. Их госпитализировали. По словам врачей, пациенты получили травмы средней степени тяжести. Еще один повод для недовольства — стиль вождения этого молодого человека. Кто-то из очевидцев уверяет, что видел его за рулем легковушки за несколько часов до ДТП. И есть даже видеозапись с опасными и головокружительными маневрами лихача.



И действительно на кадрах все та же «тринадцатая» — сходятся и цвет, и регистрационные знаки. Водитель устраивает «шашки» по одной из центральных улиц Норильска. Резко перестраивается, подрезает одного, обгоняет другого и весьма рискованно вклинивается между машин, перестраивается обратно в правый ряд и даже сигналить успевает. Впрочем, разглядеть, кто за рулем, невозможно: слишком резво машина пронеслась.



Водителю легковушки теперь предстоит серьезный разговор с правоохранителями. Но не ему одному. Самых активных — тех, кто больше всех размахивал ногами и руками и пытался устроить возмездие на улице, — сотрудникам полиции пришлось доставить в ближайшее отделение для дачи показаний. Что же касается водителя легковушки, то наверняка после проверки к нему применят санкции, а сбитые им пешеходы захотят обратиться в суд.