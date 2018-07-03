В Воронеже ищут подростков, устроивших погром в городе: видео

Жильцы многоэтажки в Воронеже обратились в полицию с просьбой найти подростков, которые чрезмерно разгулялись минувшей ночью. Компания из двоих молодых людей и девушки перебудила весь район.

Вооружившись пневматическими пистолетами, они начали стрелять по лобовым стеклам припаркованных автомобилей. В итоге повреждены оказались четыре машины.



После троица направилась в подъезд, там продолжились упражнения в меткости. Вели стрельбу по зеркалам в лифте и окнам на лестничной площадке. Отвлеклись, увидев камеру наблюдения. Подростки попытались сорвать и ее, но потерпели фиаско и выстрелили в объектив.



Тем не менее запись сохранилась, и это позволит стражам порядка установить подозреваемых.