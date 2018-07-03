    Житель Читы получил пожизненное за расстрел торговцев фруктами

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    Житель Читы получил пожизненное за расстрел торговцев фруктами

    Житель Читы получил пожизненное за расстрел торговцев фруктами

    В Чите суд признал 45-летнего жителя виновным в серии убийств из национальной ненависти.

    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство восьми человек и покушение на убийство еще семи.

    Свои преступления мужчина совершал в течение десяти лет на территории Читы и в пригороде. В основном его жертвами становились выходцы из Средней Азии и те, кто входил в их окружение. Так, в июле 2006 года злоумышленник у транспортной развязки расстрелял двух мужчин, торгующих фруктами. А в мае 2013 года мужчина застрелил четырех человек и ранил еще одного.

    В ноябре и декабре 2013 года житель Читы, вооруженный пистолетом, еще дважды нападал на торговцев фруктами. Лишь по счастливой случайности им удалось выжить. А в начале января 2014-го преступник вновь напал на продавца фруктового киоска и четырьмя выстрелами в упор из пистолета убил его на месте. В июле 2016-го жертвой стрелка стал байкер Роман Чипизубов.

    Кроме того, в июле 2012-го мужчина, используя бутылки с бензином, поджег один из частных домов в Чите, где жила цыганская семья, а потом открыл огонь по людям, пытавшимся потушить огонь.

    Как сообщили в забайкальском управлении СК, после задержания у мужчины нашли большое количество оружия — были изъяты два автомата Калашникова, два пистолета ИЖ-79, переделанные под стрельбу боевыми патронами, пистолеты Макарова и Марголина, пистолет-пулемет ПП-93, а также обрез охотничьего ружья, тротиловая шашка и две гранаты со взрывателями.

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