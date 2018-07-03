Генпрокуратура назвала число обманутых дольщиков в России

В Генпрокуратуре подсчитали количество пострадавших участников долевого строительства в России.

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По данным ведомства, число обманутых дольщиков в стране выше, чем официальные данные региональных реестров. Об этом заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Антон Головин.



Антон Головин: «На 1 квартал 2018 года в реестрах обманутых дольщиков было чуть более 30 тысяч граждан. По данным прокуроров, их порядка 37 тысяч, до 40 тысяч примерно».



Прокурор пояснил, что разница в данных объясняется тем, что критерии по признанию участников долевого строительства пострадавшими менялись несколько раз за прошедшие годы.



Головин добавил, что лидером по числу обманутых дольщиков стал Юг России. Кроме него, первые строчки в антирейтинге традиционно занимают густонаселенные регионы Центрального федерального округа, Урал и Дальний Восток. А наибольшее количество уголовных дел, по словам Головина, расследуется в Краснодарском и Красноярском краях, в Калининградской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.