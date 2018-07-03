Перед игрой Японии с Бельгией на острове Хоккайдо съели осьминога-оракула

На чемпионате мира по футболу сегодня определится последняя пара четвертьфиналистов. В Петербурге сразятся Швеция и Швейцария, а в Москве встретятся сборные Англии и Колумбии.
Накануне путевку в одну ¼ финала получила команда Бельгии, которая буквально вырвала победу у японцев, обыграв их в Ростове-на-Дону со счетом 3:2. «Синие самураи» сначала вели 2:0, но в итоге не только растеряли преимущество, но и умудрились пропустить третий мяч за считаные секунды до финального свистка.
В неудаче японской команды многие жители Страны восходящего солнца склонны винить рыбака с острова Хоккайдо. Накануне поединка он разделал осьминога-оракула, который на протяжении всего чемпионата верно предсказывал исход матчей национальной сборной. Моллюск по кличке Рабьо едва успел стать местной знаменитостью, как превратился в морепродукт.
В ¼ финала в пятницу Бразилия встретится с Бельгией, российской сборной за выход в полуфинал в субботу в Сочи предстоит побороться с хорватами, а в Нижнем Новгороде сразятся команды Франции и Уругвая.
В неудаче японской команды многие жители Страны восходящего солнца склонны винить рыбака с острова Хоккайдо. Накануне поединка он разделал осьминога-оракула, который на протяжении всего чемпионата верно предсказывал исход матчей национальной сборной. Моллюск по кличке Рабьо едва успел стать местной знаменитостью, как превратился в морепродукт.
В ¼ финала в пятницу Бразилия встретится с Бельгией, российской сборной за выход в полуфинал в субботу в Сочи предстоит побороться с хорватами, а в Нижнем Новгороде сразятся команды Франции и Уругвая.
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