В «Сириусе» воспитанники июльской смены изучат инновации и их внедрение

Июльским воспитанникам образовательного центра «Сириус» в Сочи предстоит ответить на вопросы о том, как вывести инновационное изобретение на рынок и какова связь между сорняками и искусственным интеллектом.

Сегодня в «Сириусе» открывается новая смена под названием «Большие вызовы». По словам организаторов, приготовленная для ребят программа обучения создана при участии ведущих инновационных компаний. В лабораториях подростки столкнутся с теми задачами, которые еще никто раньше не выполнял.



Смена «Большие вызовы» продлится до конца июля. Старшеклассники будут слушать лекции, общаться с ведущими учеными и представителями компаний и корпораций, а в финале на фестивале научных открытий покажут все, что они изобрели, экспертам и отраслевым профессионалам.