    В «Сириусе» воспитанники июльской смены изучат инновации и их внедрение. Сочи, дети и подростки, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «Сириусе» воспитанники июльской смены изучат инновации и их внедрение

    В «Сириусе» воспитанники июльской смены изучат инновации и их внедрение

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    В «Сириусе» воспитанники июльской смены изучат инновации и их внедрение

    В «Сириусе» воспитанники июльской смены изучат инновации и их внедрение

      Июльским воспитанникам образовательного центра «Сириус» в Сочи предстоит ответить на вопросы о том, как вывести инновационное изобретение на рынок и какова связь между сорняками и искусственным интеллектом.

      Сегодня в «Сириусе» открывается новая смена под названием «Большие вызовы». По словам организаторов, приготовленная для ребят программа обучения создана при участии ведущих инновационных компаний. В лабораториях подростки столкнутся с теми задачами, которые еще никто раньше не выполнял.

      Смена «Большие вызовы» продлится до конца июля. Старшеклассники будут слушать лекции, общаться с ведущими учеными и представителями компаний и корпораций, а в финале на фестивале научных открытий покажут все, что они изобрели, экспертам и отраслевым профессионалам.

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