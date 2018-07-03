Черные списки пользователей Facebook разблокировались по ошибке

Соцсеть Facebook вновь отметилась глобальным сбоем. На этот раз там по ошибке разблокировали людей из черных списков пользователей. Коснулось это 800 тысяч человек.
В результате люди из черного списка могли писать сообщения тем, кто их заблокировал, и частично видеть публикуемые ими посты. В Facebook заверили, что сбой уже устранили, но посоветовали на всякий случай еще раз проверить свой черный список.
Не утихает и другой громкий скандал, связанный с Facebook, а именно с утечкой личных данных 87 миллионов пользователей соцсети, которые оказались в распоряжении британской компании Cambridge Analytica. Как пишет издание The Washington Post, сейчас к расследованию этого дела уже подключилось ФБР и еще несколько федеральных агентств.
Не утихает и другой громкий скандал, связанный с Facebook, а именно с утечкой личных данных 87 миллионов пользователей соцсети, которые оказались в распоряжении британской компании Cambridge Analytica. Как пишет издание The Washington Post, сейчас к расследованию этого дела уже подключилось ФБР и еще несколько федеральных агентств.
Комментарии