    Черные списки пользователей Facebook разблокировались по ошибке. Facebook, Интернет, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧерные списки пользователей Facebook разблокировались по ошибке

    Черные списки пользователей Facebook разблокировались по ошибке

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    Черные списки пользователей Facebook разблокировались по ошибке

    Черные списки пользователей Facebook разблокировались по ошибке

      Соцсеть Facebook вновь отметилась глобальным сбоем. На этот раз там по ошибке разблокировали людей из черных списков пользователей. Коснулось это 800 тысяч человек.

      В результате люди из черного списка могли писать сообщения тем, кто их заблокировал, и частично видеть публикуемые ими посты. В Facebook заверили, что сбой уже устранили, но посоветовали на всякий случай еще раз проверить свой черный список.

      Не утихает и другой громкий скандал, связанный с Facebook, а именно с утечкой личных данных 87 миллионов пользователей соцсети, которые оказались в распоряжении британской компании Cambridge Analytica. Как пишет издание The Washington Post, сейчас к расследованию этого дела уже подключилось ФБР и еще несколько федеральных агентств.

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