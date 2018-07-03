    В Ярославле подростка госпитализировали после попытки сделать селфи на мосту

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    • Фото: СК РФ
    В Ярославле подростка госпитализировали после попытки сделать селфи на мосту

    В Ярославле подростка госпитализировали после попытки сделать селфи на мосту

    В Ярославле подростка госпитализировали после попытки сделать селфи на мосту
  • Фото: СК РФ

    • В Ярославле сыщики выясняют обстоятельства ЧП с подростком, который получил сильнейшую электротравму.

    ЧП случилось у железнодорожного моста, куда 16-летний подросток пришел вместе с приятелями. Молодой человек забрался на арку моста, чтобы сделать селфи, однако задел провод и, получив удар током, упал на рельсы.

    В результате пострадавший подросток был госпитализирован. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в СКР.

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