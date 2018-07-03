В Ярославле подростка госпитализировали после попытки сделать селфи на мосту

В Ярославле сыщики выясняют обстоятельства ЧП с подростком, который получил сильнейшую электротравму.
ЧП случилось у железнодорожного моста, куда 16-летний подросток пришел вместе с приятелями. Молодой человек забрался на арку моста, чтобы сделать селфи, однако задел провод и, получив удар током, упал на рельсы.
В результате пострадавший подросток был госпитализирован. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в СКР.
В результате пострадавший подросток был госпитализирован. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в СКР.
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