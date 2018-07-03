«Соперники, но не враги»: американские конгрессмены провели переговоры с Лавровым

Американские конгрессмены удовлетворены встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава делегации США Ричард Шелби назвал встречу хорошей и сообщил, что стороны обсудили «много серьезных вопросов».
Сенатор уточнил, что главной темой стала предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Шелби выразил надежду на то, что этот саммит «станет началом новой главы в наших отношениях». Также на встрече была затронута тема Крыма и другие вопросы.
Кроме того, после встречи с главой МИД РФ Шелби заявил, что в Вашингтоне заинтересованы в улучшении отношений с Россией, передает «Интерфакс».
Ричард Шелби, глава делегации конгрессменов США: «Мы будем соперниками, но нам не нужно быть врагами. Возможно, в наших отношениях начнется новая глава. Результатов пока нет, визит только начался, но мы заинтересованы в укреплении отношений, в лучших отношениях».
Напомним, переговоры президентов РФ и США пройдут 16 июля в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа, которые до сих пор встречались только на полях международных конференций.
Ожидается, что встреча президентов продлится несколько часов — запланированы протокольная часть, беседа тет-а-тет и совместная пресс-конференция. Как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Сенатор уточнил, что главной темой стала предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Шелби выразил надежду на то, что этот саммит «станет началом новой главы в наших отношениях». Также на встрече была затронута тема Крыма и другие вопросы.
Кроме того, после встречи с главой МИД РФ Шелби заявил, что в Вашингтоне заинтересованы в улучшении отношений с Россией, передает «Интерфакс».
Ричард Шелби, глава делегации конгрессменов США: «Мы будем соперниками, но нам не нужно быть врагами. Возможно, в наших отношениях начнется новая глава. Результатов пока нет, визит только начался, но мы заинтересованы в укреплении отношений, в лучших отношениях».
Напомним, переговоры президентов РФ и США пройдут 16 июля в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа, которые до сих пор встречались только на полях международных конференций.
Ожидается, что встреча президентов продлится несколько часов — запланированы протокольная часть, беседа тет-а-тет и совместная пресс-конференция. Как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
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