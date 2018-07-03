На Урале 5-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа и выжил

Правоохранители Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребенка с высоты
5-го этажа.
В городе Коркине на Шахтостроительной улице 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел накануне в 18:15 по местному времени (16:15 по Москве), но известно об этом стало только сейчас.
Выпавшего из окна ребенка доставили в больницу с ушибом грудной клетки и передней брюшной стенки. Обстоятельства случившегося выясняются.
Выпавшего из окна ребенка доставили в больницу с ушибом грудной клетки и передней брюшной стенки. Обстоятельства случившегося выясняются.
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