    На Урале 5-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа и выжил

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    На Урале 5-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа и выжил

    На Урале <nobr>5-летний</nobr> мальчик выпал из окна <nobr>5-го</nobr> этажа и выжил

    Правоохранители Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребенка с высоты 5-го этажа.

    В городе Коркине на Шахтостроительной улице 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел накануне в 18:15 по местному времени (16:15 по Москве), но известно об этом стало только сейчас.

    Выпавшего из окна ребенка доставили в больницу с ушибом грудной клетки и передней брюшной стенки. Обстоятельства случившегося выясняются.

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