В Подмосковье мужчина спас повисшую на 7-м этаже девочку: видео

Инцидент произошел в подмосковном городе Краснознаменск. Маленькая девочка сорвалась с окна застекленного балкона, сумела повиснуть на руках и дождаться спасения.
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что ребенок висит на руках, держась за козырек застекленного балкона. Из соседнего окна выглядывает мужчина, оценивает обстановку и пытается пробраться к девочке, держась за стену дома.
Тем временем внизу, как следует из закадровых комментариев, жильцы дома вызвали спасателей и скорую, а также организовали «подушку», на которую в случае чего могла упасть девочка.
Попытки соседа дотянуться до ребенка так и не увенчались успехом. На этом запись обрывается. Но, как стало известно Вести.Ru, в следующие секунды произошло настоящее чудо: этажом ниже распахнулось окно, из него показался мужчина, протянул руку и подхватил висевшую девочку.
Тем временем внизу, как следует из закадровых комментариев, жильцы дома вызвали спасателей и скорую, а также организовали «подушку», на которую в случае чего могла упасть девочка.
Попытки соседа дотянуться до ребенка так и не увенчались успехом. На этом запись обрывается. Но, как стало известно Вести.Ru, в следующие секунды произошло настоящее чудо: этажом ниже распахнулось окно, из него показался мужчина, протянул руку и подхватил висевшую девочку.
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