    В Подмосковье мужчина спас повисшую на 7-м этаже девочку: видео. Московская область, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье мужчина спас повисшую на 7-м этаже девочку: видео

    В Подмосковье мужчина спас повисшую на 7-м этаже девочку: видео

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    • Фото: в Краснознаменске.ру / youtube.com
    В Подмосковье мужчина спас повисшую на <nobr>7-м</nobr> этаже девочку: видео

    В Подмосковье мужчина спас повисшую на 7-м этаже девочку: видео

    В Подмосковье мужчина спас повисшую на <nobr>7-м</nobr> этаже девочку: видео
    • Фото: в Краснознаменске.ру / youtube.com

      • Инцидент произошел в подмосковном городе Краснознаменск. Маленькая девочка сорвалась с окна застекленного балкона, сумела повиснуть на руках и дождаться спасения.

      На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что ребенок висит на руках, держась за козырек застекленного балкона. Из соседнего окна выглядывает мужчина, оценивает обстановку и пытается пробраться к девочке, держась за стену дома.

      Тем временем внизу, как следует из закадровых комментариев, жильцы дома вызвали спасателей и скорую, а также организовали «подушку», на которую в случае чего могла упасть девочка.

      Попытки соседа дотянуться до ребенка так и не увенчались успехом. На этом запись обрывается. Но, как стало известно Вести.Ru, в следующие секунды произошло настоящее чудо: этажом ниже распахнулось окно, из него показался мужчина, протянул руку и подхватил висевшую девочку.

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