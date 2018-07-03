«Тоже люди» на НТВ отправится в гости к Дмитрию Певцову

В эту субботу зрители телеканала НТВ увидят проект Леонида Закошанского «Тоже люди». Выпуск программы посвящен юбилею народного артиста Дмитрия Певцова.
«Тоже люди» — проект Леонида Закошанского, рассказывающий о частной жизни знаменитостей. В каждом выпуске популярный ведущий будет встречаться с известной персоной, приватная жизнь которой до сих пор скрывалась за семью печатями. Политики, спортсмены и деятели культуры познакомят ведущего с семьей, покажут свои дома, разделят с ним хобби и достанут с антресолей фотоальбомы. Не обойдется и без секретов за чашкой чая.
В эту субботу выпуск программы будет посвящен юбилею народного артиста России Дмитрия Певцова, который отпразднует свое 50-летие 8 июля. Леонид Закошанский заглянет в гости к актеру, а также выяснит, что секс-символ 90-х — однолюб. Более того, Дмитрий расскажет ведущему, как ему удалось сохранить крепкие семейные отношения, не поддавшись соблазнам жизни.
Как Певцов осваивает интернет-пространство и социальные сети, какая звездная роль чуть не стала роковой в его жизни, почему любовь актера к киноискусству угасла и какие города России записаны в его гастрольный график? На эти и многие другие вопросы о жизни знаменитого артиста зрители канала НТВ найдут ответы вместе с Леонидом Закошанским 7 июля в 23.40.
Что читает российский хоккеист и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов? Чем завтракает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров? Какой распорядок дня у балерины Светланы Захаровой? Сколько гардеробных в доме историка моды Александра Васильева? Чтобы узнать эти и другие подробности, Леонид Закошанский проведет с каждым героем выпуска целый день и для каждого приготовит особенный подарок, который может кардинально изменить жизнь звезды. Леонид докажет, что знаменитые персоны тоже люди, которые ностальгируют, любят и мечтают!
В эту субботу выпуск программы будет посвящен юбилею народного артиста России Дмитрия Певцова, который отпразднует свое 50-летие 8 июля. Леонид Закошанский заглянет в гости к актеру, а также выяснит, что секс-символ 90-х — однолюб. Более того, Дмитрий расскажет ведущему, как ему удалось сохранить крепкие семейные отношения, не поддавшись соблазнам жизни.
Как Певцов осваивает интернет-пространство и социальные сети, какая звездная роль чуть не стала роковой в его жизни, почему любовь актера к киноискусству угасла и какие города России записаны в его гастрольный график? На эти и многие другие вопросы о жизни знаменитого артиста зрители канала НТВ найдут ответы вместе с Леонидом Закошанским 7 июля в 23.40.
Что читает российский хоккеист и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов? Чем завтракает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров? Какой распорядок дня у балерины Светланы Захаровой? Сколько гардеробных в доме историка моды Александра Васильева? Чтобы узнать эти и другие подробности, Леонид Закошанский проведет с каждым героем выпуска целый день и для каждого приготовит особенный подарок, который может кардинально изменить жизнь звезды. Леонид докажет, что знаменитые персоны тоже люди, которые ностальгируют, любят и мечтают!
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