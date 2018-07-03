Законопроект о повышении НДС с 18% до 20% принят в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.
Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня.
Согласно прогнозам, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Как ранее отметили в правительстве, этим средства будут направлены на социальные нужды, повышение качества госуслуг — особый упор будет сделан на здравоохранение.
Все льготы по НДС сохранятся, отмечается в документе. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которая применяется в отношении товаров социального назначения — продовольственных (за исключением деликатесных), детских, печатных изданий и книг, связанных с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
Законопроект предполагает также снижение тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.
Согласно прогнозам, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Как ранее отметили в правительстве, этим средства будут направлены на социальные нужды, повышение качества госуслуг — особый упор будет сделан на здравоохранение.
Все льготы по НДС сохранятся, отмечается в документе. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которая применяется в отношении товаров социального назначения — продовольственных (за исключением деликатесных), детских, печатных изданий и книг, связанных с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
Законопроект предполагает также снижение тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.
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