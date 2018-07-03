В правительстве предложили платить россиянам за фото с экологическими нарушениями

Юрий Трутнев предложил выплачивать людям, зафиксировавшим экологические нарушения, часть от взысканного государством ущерба.
По словам вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сегодня в борьбу с экологическими нарушениями необходимо вовлекать простых граждан. Усилиями только государства проблему решить не удастся.
Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ: «Только усилиями государственных контролирующих органов мы экологическую ситуацию не улучшим. Надо вовлекать население в эту работу, причем я не вижу ничего страшного, если люди в этом случае будут получать какую-то часть от взысканного государством ущерба. Просто стимулировать их».
На совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Трутнев подчеркнул, что для того, чтобы осуществлять такие выплаты, необходимо изменить законодательную базу. По словам вице-премьера, необходимо сделать так, чтобы любительские снимки, например, пятен, которые образуются у стоящих судов, или просто выброшенного из автомобиля мусора, принимались как доказательства в суде, передает ТАСС.
Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ: «Только усилиями государственных контролирующих органов мы экологическую ситуацию не улучшим. Надо вовлекать население в эту работу, причем я не вижу ничего страшного, если люди в этом случае будут получать какую-то часть от взысканного государством ущерба. Просто стимулировать их».
На совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Трутнев подчеркнул, что для того, чтобы осуществлять такие выплаты, необходимо изменить законодательную базу. По словам вице-премьера, необходимо сделать так, чтобы любительские снимки, например, пятен, которые образуются у стоящих судов, или просто выброшенного из автомобиля мусора, принимались как доказательства в суде, передает ТАСС.
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