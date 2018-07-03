Экс-главу поселка под Истрой застрелили во время пробежки

В Московской области застрелен бывший глава сельского поселения Новопетровское Виктор Лукьяненков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экс-глава поселения был застрелен во время пробежки.



Источник: «63-летний Виктор Лукьяненков был застрелен в Подмосковье во время пробежки».



Агентство уточняет, что Виктор Лукьяненков занимал пост главы сельского поселения с января 2010 года по апрель 2015 года.