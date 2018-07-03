В Госдуме разъяснили условия для признания блогеров иноагентами

В Госдуме разъяснили, в каких случаях блогеры и журналисты могут быть признаны СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
По словам председателя профильного комитета по информационной политике Леонида Левина, чтобы физическое лицо было признано иноагентом, «недостаточно просто перепостить информацию. Для получения этого статуса необходимо получать финансирование из-за рубежа и распространять информацию СМИ-иноагента.
Леонид Левин: „Что касается опасений, что любой блогер или пользователь, который перепечатал информацию СМИ-иноагента, может быть оштрафован, то мы уточнили: чтобы именно физическое лицо было признано иноагентом, недостаточно просто перепостить информацию. Необходимо получать средства из-за рубежа и распространять информацию СМИ-иноагента“».
При этом, уточнил Левин, средства должны перечисляться от различных иностранных компаний, деятельность которых подпадает под взаимодействие с государственными органами или со СМИ-иноагентами. А для дополнительной защиты блогеров и журналистов от случайных решений полномочия по определению СМИ-инагента будут переданы Генпрокуратуре, «которая и будет выносить такие решения вместе с МИД РФ», добавил Левин. Также поправками исключается мера по досудебной блокировке таких СМИ.
Напомним, в январе Госдума приняла в первом чтении поправки к законопроекту о дополнительном регулировании деятельности СМИ — иностранных агентов. Изменения ужесточают контроль за публикациями в СМИ со стороны физических лиц. После признания иноагентом они обязаны зарегистрироваться в России в качестве юридического лица. На это отводится один месяц. Кроме того, такие СМИ обязаны публично указывать свой статус.
Проект закона стал продолжением инициативы, принятой в качестве зеркальных мер на признание в США российского телеканала RT иностранным агентом.
Леонид Левин: „Что касается опасений, что любой блогер или пользователь, который перепечатал информацию СМИ-иноагента, может быть оштрафован, то мы уточнили: чтобы именно физическое лицо было признано иноагентом, недостаточно просто перепостить информацию. Необходимо получать средства из-за рубежа и распространять информацию СМИ-иноагента“».
При этом, уточнил Левин, средства должны перечисляться от различных иностранных компаний, деятельность которых подпадает под взаимодействие с государственными органами или со СМИ-иноагентами. А для дополнительной защиты блогеров и журналистов от случайных решений полномочия по определению СМИ-инагента будут переданы Генпрокуратуре, «которая и будет выносить такие решения вместе с МИД РФ», добавил Левин. Также поправками исключается мера по досудебной блокировке таких СМИ.
Напомним, в январе Госдума приняла в первом чтении поправки к законопроекту о дополнительном регулировании деятельности СМИ — иностранных агентов. Изменения ужесточают контроль за публикациями в СМИ со стороны физических лиц. После признания иноагентом они обязаны зарегистрироваться в России в качестве юридического лица. На это отводится один месяц. Кроме того, такие СМИ обязаны публично указывать свой статус.
Проект закона стал продолжением инициативы, принятой в качестве зеркальных мер на признание в США российского телеканала RT иностранным агентом.
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