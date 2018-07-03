    Глава Кузбасса попросил жителей прислать ему фото самых плохих дорог

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    Глава Кузбасса попросил жителей прислать ему фото самых плохих дорог

    Глава Кузбасса попросил жителей прислать ему фото самых плохих дорог

    Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв попросил местных жителей напрямую сообщать ему о худших дорогах в регионе, в том числе предложил публиковать фотографии и видео проблемных участков на его личном сайте и официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

    На своей странице в соцсети врио губернатора Сергей Цивилёв напомнил, что речь о разбитых дорогах в Кузбассе заходила и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Просматривая ваши сообщения в соцсетях, вижу большое количество нареканий, а порой возмущения по поводу состояния дорог. Конечно, и сам обращаю внимание на эту проблему, когда приезжаю в разные районы области. О необходимости привести в порядок кузбасские дороги сказал на нашей встрече президент».

    Цивилёв отметил, что глава государсва поручил обеспечить в регионе «нормальные дороги». Врио губернатора предложил кузбассовцам в первую очередь «сосредоточить усилия на самых тяжелых участках».

    Сергей Цивилёв: «Предлагаю в комментариях собрать фото и видео худших дорог области с указанием адресов. С вашей помощью составим перечень самых проблемных мест и предложений в программу строительства и реконструкции дорог на следующий год. Также можно направлять ваши предложения на мой сайт».

    В Кузбассе действует программа «Безопасные и качественные дороги», предусматривающая ремонт дорог. В 2018 году на решение этого вопроса выделяется около 3 миллиардов рублей.

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