Глава Кузбасса попросил жителей прислать ему фото самых плохих дорог

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв попросил местных жителей напрямую сообщать ему о худших дорогах в регионе, в том числе предложил публиковать фотографии и видео проблемных участков на его личном сайте и официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
На своей странице в соцсети врио губернатора Сергей Цивилёв напомнил, что речь о разбитых дорогах в Кузбассе заходила и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Просматривая ваши сообщения в соцсетях, вижу большое количество нареканий, а порой возмущения по поводу состояния дорог. Конечно, и сам обращаю внимание на эту проблему, когда приезжаю в разные районы области. О необходимости привести в порядок кузбасские дороги сказал на нашей встрече президент».
Цивилёв отметил, что глава государсва поручил обеспечить в регионе «нормальные дороги». Врио губернатора предложил кузбассовцам в первую очередь «сосредоточить усилия на самых тяжелых участках».
Сергей Цивилёв: «Предлагаю в комментариях собрать фото и видео худших дорог области с указанием адресов. С вашей помощью составим перечень самых проблемных мест и предложений в программу строительства и реконструкции дорог на следующий год. Также можно направлять ваши предложения на мой сайт».
В Кузбассе действует программа «Безопасные и качественные дороги», предусматривающая ремонт дорог. В 2018 году на решение этого вопроса выделяется около 3 миллиардов рублей.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Просматривая ваши сообщения в соцсетях, вижу большое количество нареканий, а порой возмущения по поводу состояния дорог. Конечно, и сам обращаю внимание на эту проблему, когда приезжаю в разные районы области. О необходимости привести в порядок кузбасские дороги сказал на нашей встрече президент».
Цивилёв отметил, что глава государсва поручил обеспечить в регионе «нормальные дороги». Врио губернатора предложил кузбассовцам в первую очередь «сосредоточить усилия на самых тяжелых участках».
Сергей Цивилёв: «Предлагаю в комментариях собрать фото и видео худших дорог области с указанием адресов. С вашей помощью составим перечень самых проблемных мест и предложений в программу строительства и реконструкции дорог на следующий год. Также можно направлять ваши предложения на мой сайт».
В Кузбассе действует программа «Безопасные и качественные дороги», предусматривающая ремонт дорог. В 2018 году на решение этого вопроса выделяется около 3 миллиардов рублей.
Комментарии