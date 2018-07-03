    «Про каблуки не говорю»: Матвиенко пожаловалась на тротуары в Чите

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    «Про каблуки не говорю»: Матвиенко пожаловалась на тротуары в Чите

    «Про каблуки не говорю»: Матвиенко пожаловалась на тротуары в Чите

    Председатель Совета Федерации заявила, что власти Читы должны привести город в порядок.

    После встречи с мэром и сити-менеджером Читы Валентина Матвиенко заявила, что очень огорчена состоянием городских дорог и тротуаров, и назвала ситуацию полным безобразием.

    Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «На самом деле, дороги плохие, газоны не пострижены, бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают, тротуары — я уж не говорю про каблуки — по ним пройтись нельзя, и так далее. Ощущение запущенности, неухоженности. Это никуда не годится».

    Также Матвиенко сообщила, что «очень серьезно» поговорила с руководством города, а губернатор и мэр пообещали, что примут соответствующие меры, передает РИА Новости. По словам спикера Софеда, жители Читы должны обитать в комфортном и благоустроенном городе.

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