Киев пригрозил арестовать акции «Северного потока»

В Киеве заявили, что могут добиться ареста акций «Северного потока — 1» в рамках взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража.
Как заявили в украинском Госагентстве по энергоэффективности, арест акций «Северного потока — 1» может стать «болезненным ударом» для России.
Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины: «Считаю, что мы можем арестовать акции „Северного потока — 1“, примерно 35%. Российская Федерация в лице „Газпрома“ обладает 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины».
Также Яковлева заявила, что после ареста акций «Северного потока — 1» и начала процедуры возмещения, «если Европа объединится и выскажет единую позицию, России нечего будет делать», передает «Обозреватель».
«Газпром» и «Нафтогаз» ведут в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит газа. Ранее суд обязал украинскую компанию выплатить более 2 млрд долларов. Однако позднее арбитраж присудил «Нафтогазу» 4,673 млрд долларов. Арбитры произвели зачет встречных требований, то есть в итоге Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов за недостаточный объем газового транзита.
В России же обратили внимание на процессуальные нарушения, допущенные арбитрами, и обжаловали решение суда. А в середине июня «Газпром» добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» попытался отменить этот вердикт, но суд счел аргументы Киева неубедительными.
Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины: «Считаю, что мы можем арестовать акции „Северного потока — 1“, примерно 35%. Российская Федерация в лице „Газпрома“ обладает 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины».
Также Яковлева заявила, что после ареста акций «Северного потока — 1» и начала процедуры возмещения, «если Европа объединится и выскажет единую позицию, России нечего будет делать», передает «Обозреватель».
«Газпром» и «Нафтогаз» ведут в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит газа. Ранее суд обязал украинскую компанию выплатить более 2 млрд долларов. Однако позднее арбитраж присудил «Нафтогазу» 4,673 млрд долларов. Арбитры произвели зачет встречных требований, то есть в итоге Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов за недостаточный объем газового транзита.
В России же обратили внимание на процессуальные нарушения, допущенные арбитрами, и обжаловали решение суда. А в середине июня «Газпром» добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» попытался отменить этот вердикт, но суд счел аргументы Киева неубедительными.
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