Знак или троллинг: указ Путина об «украинских» названиях полков напугал Киев

Указ президента России Владимира Путина о присвоении 11 воинским частям почетных наименований в честь украинских, белорусских и польских городов вызвал неоднозначную реакцию в Киеве.
Некоторые украинские политики расценили его как «план по захвату страны», другие признались, что не знают, как на это реагировать.
Так, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко написал в Facebook, что указ Путина — «сигнал Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». А представитель Радикальной партии Украины и вовсе предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, «если начнется полномасштабное вторжение», передает RT.
Представитель Радикальной партии Украины: «Меня решение Владимира Путина пугает, поскольку может свидетельствовать о реальных планах по захвату Украины. Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчёт о наших возможных действиях в том случае, если начнётся полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос».
В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что не понимают, как комментировать действия российского президента.
Минобороны Украины: «Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем».
При этом украинские военные подчеркнули, что «об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных наименований частям российской армии. Из 11 упомянутых в указе воинских частей три получили названия, связанные с Украиной, — Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки. В указе отмечается, что украинские города включены в почетные наименования в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.
Так, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко написал в Facebook, что указ Путина — «сигнал Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». А представитель Радикальной партии Украины и вовсе предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, «если начнется полномасштабное вторжение», передает RT.
Представитель Радикальной партии Украины: «Меня решение Владимира Путина пугает, поскольку может свидетельствовать о реальных планах по захвату Украины. Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчёт о наших возможных действиях в том случае, если начнётся полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос».
В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что не понимают, как комментировать действия российского президента.
Минобороны Украины: «Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем».
При этом украинские военные подчеркнули, что «об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных наименований частям российской армии. Из 11 упомянутых в указе воинских частей три получили названия, связанные с Украиной, — Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки. В указе отмечается, что украинские города включены в почетные наименования в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.
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