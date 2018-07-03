    Посещаемость кинотеатров в России снизилась. кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосещаемость кинотеатров в России снизилась

    Посещаемость кинотеатров в России снизилась

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    Посещаемость кинотеатров в России снизилась

    Посещаемость кинотеатров в России снизилась

      Россияне стали меньше ходить в кинотеатры. По данным аналитиков «Бюллетеня кинопрокатчика», c января по июнь этого года посещаемость кинотеатров в России сократилась на 7%.

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      Эксперты объясняют, что повлияли сборы американского кино — они снизились на 26%, при этом сборы отечественных фильмов показали рекордные цифры — их посмотрели 43 миллиона зрителей, пишет газета «Коммерсант».

      Участники рынка считают, что российская аудитория все меньше похожа на американскую, а Голливуд в большей степени стал ориентироваться на тинейджеров, а также в общем на зрителей из Китая и Латинской Америки. Вместе с тем в кинотеатрах отдельно отмечают падение посещаемости в июне, добавляя, что индустрия недооценила вовлеченность россиян в чемпионат мира по футболу.

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