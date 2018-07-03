СМИ узнали о планах РЖД отказаться от плацкартных вагонов

Компания «Российские железные дороги» перестанет покупать плацкартные вагоны с 2025 года. Им на смену придут новые с вендинговыми аппаратами и душевыми комнатами.
Сейчас примерно треть всех вагонов РЖД — это плацкарты. В компании решили, что для них настало время перемен. Уже в следующем году начнется замена плацкарты на новые одноэтажные вагоны. Это следует из программы развития РЖД до 2025 года.
Как пишет газета «Ведомости», в вагонах появятся душевые кабины, вендинговые аппараты, станет больше места для багажа. Чуть позже в путь отправятся и новые двухэтажные вагоны. В них спальная полка станет шире, при этом в каждом купе будет кондиционер, а входной холл оформят в виде лобби со стойкой для проводника.
Плацкарты старше 12 лет также будут обновлять. Их оборудуют USB-розетками, сенсорными панелями и светодиодной подсветкой. Отмечается, что вагоны нового поколения будут дороже примерно на 20%.
Как пишет газета «Ведомости», в вагонах появятся душевые кабины, вендинговые аппараты, станет больше места для багажа. Чуть позже в путь отправятся и новые двухэтажные вагоны. В них спальная полка станет шире, при этом в каждом купе будет кондиционер, а входной холл оформят в виде лобби со стойкой для проводника.
Плацкарты старше 12 лет также будут обновлять. Их оборудуют USB-розетками, сенсорными панелями и светодиодной подсветкой. Отмечается, что вагоны нового поколения будут дороже примерно на 20%.
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