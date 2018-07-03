День независимости Белоруссия отмечает военным парадом

Белоруссия сегодня отмечает главный государственный праздник — День независимости. День независимости не от Советского Союза. 3 июля 1944 года Минск освободили от немецко-фашистских войск. Отмечать собираются широко. Сначала решили устроить парад, а потом народные гулянья. Зрители беспокоятся только о том, чтобы торжествам не помешала плохая погода.

В параде принял участие легендарный танк Т-34. Он уже прошел по центру Минска. Именно эта боевая машина первой ворвалась в захваченную столицу в 1944 году. Группировалась военная техника на улице и выдвигалась шумно. В параде были задействованы 4 тысячи человек и 250 единиц военной техники. Особое внимание организаторы уделили белорусским разработкам. Модернизированные «Полонезы» — реактивные залповые системы огня. Впервые в параде примет участие противотанковый робот «Богомол».



Парадным расчетом прошли женщины-военнослужащие. Им пришлось пройти серьезный кастинг, который проводили по всей республике. Дамы переживали, выдержат ли каблуки. Синхронно чеканить шаг они тренировались два месяца с утра до вечера.



Традиционно на параде присутствуют российские военные. В небе белорусских летчиков поддержат разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30, а на земле псковские десантники пройдут парадным строем. Компанию им впервые составит китайская парадная коробка — отряд почетного караула КНР. Это, впрочем, еще не все китайский штрихи. С недавнего времени военные парады, и этот в том числе, в Белоруссии принимают на лимузинах ручной сборки из Поднебесной. Есть в войсках и китайские бронеавтомобили. Вслед за военной колонной на параде шла гражданская техника. Такая передвижная ВДНХ, как шутили сами белорусы, от БелАЗа до унитаза.



Как передает корреспондент НТВ Сергей Савин, в небо над Минском появятся воздушные шары и гигантское сердце (такой формы аэростат запустят в небо). Поздно вечером минчанам и гостям столицы предложат сначала дружно и массово исполнить гимн Белоруссии, а затем посмотреть салют, который будет виден из любой точки города.