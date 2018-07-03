Родственница Скрипалей баллотируется в депутаты

Ярославское региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло кандидатом в депутаты областной думы Викторию Скрипаль, племянницу проживающего в Великобритании
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
В региональном отделении справедливороссов полагают, что Виктория Скрипаль — настоящий патриот и сможет помогать людям, передает «Интерфакс».
Анатолий Каширин, секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»: «Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу N10 на выборах в Ярославскую областную думу. Она патриот своей страны, и хочет помогать своему региону, в „Справедливой России“ ее знают давно, она обращалась за помощью».
Ранее Великобритания дважды отказала в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в английском Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Британский консулы сочли, что безработная и не имеющая сбережений Виктория, о чем она указала в своей первой анкете, не может приехать в страну, в которой ей, возможно, понадобилось бы провести несколько месяцев.
Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химоружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Анатолий Каширин, секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»: «Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу N10 на выборах в Ярославскую областную думу. Она патриот своей страны, и хочет помогать своему региону, в „Справедливой России“ ее знают давно, она обращалась за помощью».
Ранее Великобритания дважды отказала в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в английском Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Британский консулы сочли, что безработная и не имеющая сбережений Виктория, о чем она указала в своей первой анкете, не может приехать в страну, в которой ей, возможно, понадобилось бы провести несколько месяцев.
Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химоружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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