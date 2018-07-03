В МИДе назвали условия появления в России альтернативного Интернета

Создание альтернативного Интернета в России возможно при неблагоприятном сценарии. Об этом сообщил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.
По словам Рогачева, наша страна обладает всеми возможностями для создания альтернативного Интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Дипломат подчеркнул, что политика России не направлена на обособление Интернета.
Илья Рогачев, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ: «К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе можно говорить о создании какого-то параллельного Интернета. Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось».
По словам дипломата, на данный момент цель создать альтернативный Интернет в России не стоит. При этом Рогачев считает, что цензура киберпространства в западных странах «развита гораздо больше, чем в России», передает ТАСС.
Илья Рогачев: «Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны „прикрывать“ Интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму».
В этой области, считает дипломат, надо действовать так, чтобы запросы всех партнеров максимально удовлетворялись, но «некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам».
Илья Рогачев, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ: «К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе можно говорить о создании какого-то параллельного Интернета. Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось».
По словам дипломата, на данный момент цель создать альтернативный Интернет в России не стоит. При этом Рогачев считает, что цензура киберпространства в западных странах «развита гораздо больше, чем в России», передает ТАСС.
Илья Рогачев: «Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны „прикрывать“ Интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму».
В этой области, считает дипломат, надо действовать так, чтобы запросы всех партнеров максимально удовлетворялись, но «некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам».
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