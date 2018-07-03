Нефть Brent подорожала до $77,77 за баррель

Углеводороды эталонных марок растут в цене после падения накануне. Черное золото умеренно восстанавливается, инвесторы оценивают данные о добыче в Саудовской Аравии и возможные последствия торговой войны между Америкой и Китаем для мировой экономики.
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились до 77 долларов 77 центов за баррель (+0,61%). В понедельник контракты подешевели на 2,44% и стоили 77 долларов 30 центов за баррель.
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на август поднялась до 74 долларов 56 центов за баррель (+0,84%). По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на 0,28% до отметки в 73 доллара 94 цента за баррель.
По оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данным о транспортировке нефти в июне, Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 330 тысяч баррелей в сутки до 10,3 миллиона баррелей в сутки. Это самый заметный рост производства в стране с июля 2013 года. При этом совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце поднялась всего на 30 тысяч баррелей в сутки из-за проблем в Ливии и Венесуэле.
Участников рынка заботит не только объем производства углеводородов, но и ухудшение отношений между США и Китаем в торговой сфере. Дополнительные пошлины на импорт в Америку китайских товаров на общую сумму 34 миллиарда долларов могут вступить в силу уже 6 июля.
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на август поднялась до 74 долларов 56 центов за баррель (+0,84%). По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на 0,28% до отметки в 73 доллара 94 цента за баррель.
По оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данным о транспортировке нефти в июне, Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 330 тысяч баррелей в сутки до 10,3 миллиона баррелей в сутки. Это самый заметный рост производства в стране с июля 2013 года. При этом совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце поднялась всего на 30 тысяч баррелей в сутки из-за проблем в Ливии и Венесуэле.
Участников рынка заботит не только объем производства углеводородов, но и ухудшение отношений между США и Китаем в торговой сфере. Дополнительные пошлины на импорт в Америку китайских товаров на общую сумму 34 миллиарда долларов могут вступить в силу уже 6 июля.
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