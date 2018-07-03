В Крыму при столкновении легковушки с КамАЗом погибли три человека

Правоохранители и спасатели выясняют причины смертельного ДТП, которое произошло в Крыму.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, трагедия случилось около 2:25 по Москве. Есть информация о пострадавших, но их количество не называется. Сотрудниками МЧС деблокировали водителя и пассажиров автомобиля ВАЗ-21099. Других подробностей не приводится.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона предает, что в результате столкновения КамАЗа с автомобилем ВАЗ-21099 на трассе Симферополь — Николаевка три человека погибли, четверо получили ранения. Подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона предает, что в результате столкновения КамАЗа с автомобилем ВАЗ-21099 на трассе Симферополь — Николаевка три человека погибли, четверо получили ранения. Подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
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