    В Крыму при столкновении легковушки с КамАЗом погибли три человека

    комментировать
    • Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
    В Крыму при столкновении легковушки с КамАЗом погибли три человека

    В Крыму при столкновении легковушки с КамАЗом погибли три человека

    В Крыму при столкновении легковушки с КамАЗом погибли три человека
  • Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

    • Правоохранители и спасатели выясняют причины смертельного ДТП, которое произошло в Крыму.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, трагедия случилось около 2:25 по Москве. Есть информация о пострадавших, но их количество не называется. Сотрудниками МЧС деблокировали водителя и пассажиров автомобиля ВАЗ-21099. Других подробностей не приводится.

    ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона предает, что в результате столкновения КамАЗа с автомобилем ВАЗ-21099 на трассе Симферополь — Николаевка три человека погибли, четверо получили ранения. Подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru