Север наш: под Самарой стартовала национальная кругосветка на самолетах-амфибиях

Международный кругосветный океанический перелет «20 тысяч лье над водой» стартовал в Самарской области.

Это первый трансконтинентальный перелет на пяти новых российских самолетах-амфибиях ЛА-8 RS. Маршрут экспедиции пролегает по побережьям четырех континентов, над акваторией трех океанов и семи морей. В программу перелета включены мероприятия по наблюдению за изменениями в прибрежных водах, практическое применение российской системы ГЛОНАСС, а также культурные мероприятия в каждой из посещаемых стран.



Валерий Токарев, руководитель экспедиции: «Мы не ищем внеземные цивилизации, мы хотим просто понять, в каком состоянии находится наша планета реально, фактически, не с космических высот, не оттуда, откуда можно определенное приборное оборудование зондировать, а посмотреть, как живут люди на севере».



Подготовка путешествия велась более 5 лет. Кругосветный перелет пройдет под лозунгом «Север наш». Исследователи хотят привлечь внимание людей к авиатуризму и курортам северного края. Следить за состоянием группы будут из Москвы.