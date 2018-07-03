Россиян предупредили о возможной вспышке дифтерии на Украине

В 2018 и 2019 годах на Украине ожидается рост заболеваемости дифтерией, сообщили в Роспотребнадзоре.
Вспышка дифтерии ожидается на Украине в 2018–2019 годах. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные ВОЗ.
Из сообщения Роспотребнадзора: «По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня с. г., в 2018 — 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии. Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся».
В ведомстве призывают россиян учитывать эту информацию при планировании поездок на Украину, а также напоминают, что самым надежным средством профилактики дифтерии считаются прививки. На Украине же в последние три года наблюдается дефицит вакцин, что может привести к дальнейшему распространению болезни.
Из сообщения Роспотребнадзора: «По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня с. г., в 2018 — 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии. Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся».
В ведомстве призывают россиян учитывать эту информацию при планировании поездок на Украину, а также напоминают, что самым надежным средством профилактики дифтерии считаются прививки. На Украине же в последние три года наблюдается дефицит вакцин, что может привести к дальнейшему распространению болезни.
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