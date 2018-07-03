Судьба памятников старины решается на фестивале «Архитектурное наследие»

В столичном Манеже открылся всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Он собрал специалистов в области реставрации со всей страны, тех, кто всей душой болеет за судьбу памятников старины. Многие из них нуждаются в восстановлении, а некоторые могут просто исчезнуть с лица земли, если их не спасти прямо сейчас.

Бизнесмен Валерий Хидиров показывает очередного спасенного. Так он называет старинные особняки Хабаровска, к которым по непонятным многим причинам питает нежную любовь. Свой первый тихо умиравший особняк глава небольшой строительной фирмы отреставрировал еще в 90-е, за собственные деньги расселил жильцов, своими руками выпиливал недостающие деревянные детали.



Валерий Хидиров, бизнесмен: «Мне важен дух старины. Если кто-то пройдет и не заметит, важно, что я замечу!»



Никакого сайдинга и пластиковых окон. Столярка выполнена из кедра, сруб, то есть стены, — из лиственницы. Другой бы девелопер на его месте снес и построил новое, так дешевле, ведь охранного статуса у таких домов в регионах обычно нет.



Историческая городская среда — так здания называются на чиновничьем языке. В переводе на обычный это — ткань города, без которой он теряет свою индивидуальность. Один из главных вопросов в реставраторской среде как раз о том, как сохранить именно такую, рядовую застройку.



Один из таких бриллиантов — знаменитый дом Наркомфина в Москве. В 1930-е его построил Моисей Гинзбург. Теперь восстановлением памятника архитектуры занимается его внук. На здание молились знатоки архитектуры со всего мира, а оно потихоньку разрушалось. Конструктивизм — один из самых незащищенных архитектурных стилей. Его сносят даже в Москве, что говорить о регионах. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.