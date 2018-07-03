    Актер Бен Стиллер назначен послом доброй воли ООН по делам беженцев

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    Актер Бен Стиллер назначен послом доброй воли ООН по делам беженцев

    Актер Бен Стиллер назначен послом доброй воли ООН по делам беженцев

    Актер Бен Стиллер назначен послом доброй воли ООН по делам беженцев
  • Фото: Associated Press © 2018, Arthur Mola

    • Американскому комику Бену Стиллеру присвоено звание посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    О назначении Бена Стиллера послом доброй воли сообщила во вторник штаб квартира Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Сегодня Стиллер завершил свою поездку по линии УВКБ в Гватемалу, где он посещал жителей Центральной Америки, вынужденных покинуть свои дома из-за разгула преступности и насилия. Сам Стиллер заявил, что «невероятно горд» получить такое звание.

    Основная задача послов доброй воли — сделать так, чтобы о проблеме знали как можно больше людей. Послы доброй воли выступают от лица тех, кто попал в трудную ситуацию.

    Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев: «Бен будет прекрасным послом доброй воли. Я сам убедился в его приверженности делу по защите беженцев и в его способности говорить о проблеме вынужденного переселения… Это и есть задача посла доброй воли: говорить, оказывать поддержку и давать голос тем, кто был вынужден покинуть свои дома».


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