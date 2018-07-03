Актер Бен Стиллер назначен послом доброй воли ООН по делам беженцев

We’re delighted to announce the appointment of Ben Stiller @RedHourBen as our newest @Refugees Goodwill Ambassador.



Join us in welcoming Ben to UNHCR, the UN Refugee Agency. https://t.co/V80RJflJF2 pic.twitter.com/txEcB7sVqQ — UN Refugee Agency (@Refugees) 2 июля 2018 г.

О назначении Бена Стиллера послом доброй воли сообщила во вторник штаб квартира Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Сегодня Стиллер завершил свою поездку по линии УВКБ в Гватемалу, где он посещал жителей Центральной Америки, вынужденных покинуть свои дома из-за разгула преступности и насилия. Сам Стиллер заявил, что «невероятно горд» получить такое звание.Основная задача послов доброй воли — сделать так, чтобы о проблеме знали как можно больше людей. Послы доброй воли выступают от лица тех, кто попал в трудную ситуацию., Верховный комиссар ООН по делам беженцев: «Бен будет прекрасным послом доброй воли. Я сам убедился в его приверженности делу по защите беженцев и в его способности говорить о проблеме вынужденного переселения… Это и есть задача посла доброй воли: говорить, оказывать поддержку и давать голос тем, кто был вынужден покинуть свои дома».