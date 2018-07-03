Глава Минпросвещения рассказала о планах ввести систему распознавания лиц в школах

Минпросвещения не исключает введения системы распознавания лиц в школах с целью повышения безопасности.
Минпросвещения РФ может внедрить в школах системы распознавания лиц. По мнению главы ведомства Ольги Васильевой, система перспективна, так как она не будет пропускать в школы посторонних и тем самым обеспечит безопасность учеников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ольга Васильева, министр просвещения РФ: «Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу — не только надежная, но и дешевле, чем многие другие».
Напомним, в ближайшее время систему распознавания лиц планируют ввести российские банки. Для этого с 1 июля кредитные организации начали собирать новые данные о клиентах: их фотографии и записи голоса. Кроме того, система распознавания лиц действует в Московском метрополитене: она позволяет полиции быстрее обнаружить правонарушения и найти преступников.
Васильева также отметила, что в будущем в электронный формат в школах перейдут не только системы безопасности, но и делопроизводство, бухгалтерия и другие процессы в административной деятельности. Сейчас в цифровой формат уже переведены классные журналы и дневники учеников.
Ольга Васильева, министр просвещения РФ: «Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу — не только надежная, но и дешевле, чем многие другие».
Напомним, в ближайшее время систему распознавания лиц планируют ввести российские банки. Для этого с 1 июля кредитные организации начали собирать новые данные о клиентах: их фотографии и записи голоса. Кроме того, система распознавания лиц действует в Московском метрополитене: она позволяет полиции быстрее обнаружить правонарушения и найти преступников.
Васильева также отметила, что в будущем в электронный формат в школах перейдут не только системы безопасности, но и делопроизводство, бухгалтерия и другие процессы в административной деятельности. Сейчас в цифровой формат уже переведены классные журналы и дневники учеников.
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