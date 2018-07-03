СМИ: Трамп планирует провести встречу с Путиным один на один

Президент США планирует перед саммитом с президентом РФ провести с ним переговоры без помощников.
Президент США Дональд Трамп планирует в день саммита с президентом РФ Владимиром Путиным провести с российским лидером встречу с глазу на глаз. Эта встреча должна пройти до начала официальных переговоров с участием делегаций двух стран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к подготовке переговоров.
Напомним, переговоры Трампа и Путина должны состояться 16 июля в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча двоих лидеров: до сих пор они встречались лично только на полях международных конференций.
Как отмечает телеканал, Трамп склонен начинать переговоры с закрытых встреч. Так было сделано 12 июня на переговорах с Ким Чен Ыном в Сингапуре: перед официальными мероприятиями американский президент и северокорейский лидер около часа общались за закрытыми дверями, на встрече присутствовали только их переводчики. Впоследствии Трамп назвал эти переговоры «очень, очень хорошими».
Напомним, переговоры Трампа и Путина должны состояться 16 июля в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча двоих лидеров: до сих пор они встречались лично только на полях международных конференций.
Как отмечает телеканал, Трамп склонен начинать переговоры с закрытых встреч. Так было сделано 12 июня на переговорах с Ким Чен Ыном в Сингапуре: перед официальными мероприятиями американский президент и северокорейский лидер около часа общались за закрытыми дверями, на встрече присутствовали только их переводчики. Впоследствии Трамп назвал эти переговоры «очень, очень хорошими».
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