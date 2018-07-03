Белый дом подтвердил планы очередных переговоров Помпео и Ким Чен Ына

Делегация США в ближайшие дни отправится В КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.
Госсекретарь США Майк Помпео 5 июля отправится в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими северокорейскими политиками. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Интерфакс».
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Для продолжения идущей и важной работы по денуклеаризации Корейского полуострова госсекретарь Помпео выезжает 5 июля в Северную Корею, чтобы встретиться с северокорейским лидером».
Сандерс отказалась комментировать сообщения о том, что КНДР продолжает ядерную программу.
Сара Сандерс: «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сообщения разведки. Могу сказать, что мы продолжаем продвигаться вперед. Мы продолжаем переговоры».
О планах по денуклеаризации Корейского полуострова стало известно во время саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Ким Чен Ын пообещал выполнить обязательства по разоружению Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности от США. Однако позднее в СМИ появились сообщения о том, что на нескольких секретных объектах в КНДР было активизировано производство ракетного топлива.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Для продолжения идущей и важной работы по денуклеаризации Корейского полуострова госсекретарь Помпео выезжает 5 июля в Северную Корею, чтобы встретиться с северокорейским лидером».
Сандерс отказалась комментировать сообщения о том, что КНДР продолжает ядерную программу.
Сара Сандерс: «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сообщения разведки. Могу сказать, что мы продолжаем продвигаться вперед. Мы продолжаем переговоры».
О планах по денуклеаризации Корейского полуострова стало известно во время саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Ким Чен Ын пообещал выполнить обязательства по разоружению Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности от США. Однако позднее в СМИ появились сообщения о том, что на нескольких секретных объектах в КНДР было активизировано производство ракетного топлива.
Комментарии