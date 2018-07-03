    Белый дом подтвердил планы очередных переговоров Помпео и Ким Чен Ына

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    Белый дом подтвердил планы очередных переговоров Помпео и Ким Чен Ына

    Белый дом подтвердил планы очередных переговоров Помпео и Ким Чен Ына

    Белый дом подтвердил планы очередных переговоров Помпео и Ким Чен Ына
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Делегация США в ближайшие дни отправится В КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.

    Госсекретарь США Майк Помпео 5 июля отправится в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими северокорейскими политиками. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Интерфакс».

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Для продолжения идущей и важной работы по денуклеаризации Корейского полуострова госсекретарь Помпео выезжает 5 июля в Северную Корею, чтобы встретиться с северокорейским лидером».

    Сандерс отказалась комментировать сообщения о том, что КНДР продолжает ядерную программу.

    Сара Сандерс: «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сообщения разведки. Могу сказать, что мы продолжаем продвигаться вперед. Мы продолжаем переговоры».

    О планах по денуклеаризации Корейского полуострова стало известно во время саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Ким Чен Ын пообещал выполнить обязательства по разоружению Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности от США. Однако позднее в СМИ появились сообщения о том, что на нескольких секретных объектах в КНДР было активизировано производство ракетного топлива.

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