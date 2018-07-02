Избранный президент Мексики предложил Трампу решение проблемы нелегальной миграции

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили проблему нелегальной миграции из Мексики в США. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обрадор на своей странице в Twitter уточнил, что предложил Трампу подписать соглашение о мерах по снижению миграции.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, избранный президент Мексики: «Я предложил всеобъемлющее соглашение по проектам развития, которые создают рабочие места в Мексике и таким образом снижают масштабы миграции и улучшают безопасность».
Обрадор также отметил, что переговоры прошли в уважительном тоне.
Напомним, весной в США разгорелся скандал из-за политики «нулевой толерантности» к нелегальным мигрантам, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Правила фактически предполагают разлучение родителей с детьми: задержанных иммигрантов в обязательном порядке заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы.
В результате в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тысячи детей. Это вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа, а также ряда его сторонников и международной общественности.
Обрадор на своей странице в Twitter уточнил, что предложил Трампу подписать соглашение о мерах по снижению миграции.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, избранный президент Мексики: «Я предложил всеобъемлющее соглашение по проектам развития, которые создают рабочие места в Мексике и таким образом снижают масштабы миграции и улучшают безопасность».
Обрадор также отметил, что переговоры прошли в уважительном тоне.
Напомним, весной в США разгорелся скандал из-за политики «нулевой толерантности» к нелегальным мигрантам, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Правила фактически предполагают разлучение родителей с детьми: задержанных иммигрантов в обязательном порядке заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы.
В результате в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тысячи детей. Это вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа, а также ряда его сторонников и международной общественности.
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