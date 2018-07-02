Сборная Бельгии сыграет с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ

Сборная Бельгии обыграла команду Японии в 1/8 финала чемпионата мира.
Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 3:2 в пользу Бельгии.
Игроки сборной Японии Генки Харагуси и Такаси Инуи забили голы на 48-й и 52-й минутах матча. Бельгийцы сумели вырваться вперед лишь в самом конце матча. В команде Бельгии отличились Ян Верторген (на 70-й минуте), Маруан Феллайни (на 74-й минуте) и Насер Шадли (на 4-й минуте дополнительного времени).
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бельгии будет играть с бразильцами — пятикратными чемпионами мира.
Игроки сборной Японии Генки Харагуси и Такаси Инуи забили голы на 48-й и 52-й минутах матча. Бельгийцы сумели вырваться вперед лишь в самом конце матча. В команде Бельгии отличились Ян Верторген (на 70-й минуте), Маруан Феллайни (на 74-й минуте) и Насер Шадли (на 4-й минуте дополнительного времени).
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бельгии будет играть с бразильцами — пятикратными чемпионами мира.
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