    Сборная Бельгии сыграет с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Сборная Бельгии сыграет с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ

    Сборная Бельгии сыграет с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ

    Сборная Бельгии сыграет с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Сборная Бельгии обыграла команду Японии в 1/8 финала чемпионата мира.

    Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 3:2 в пользу Бельгии.

    Игроки сборной Японии Генки Харагуси и Такаси Инуи забили голы на 48-й и 52-й минутах матча. Бельгийцы сумели вырваться вперед лишь в самом конце матча. В команде Бельгии отличились Ян Верторген (на 70-й минуте), Маруан Феллайни (на 74-й минуте) и Насер Шадли (на 4-й минуте дополнительного времени).

    В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бельгии будет играть с бразильцами — пятикратными чемпионами мира.

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