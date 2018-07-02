Львовская полиция объяснила разрушение памятника Пушкину погодой

Бюст Пушкина в городе Золочеве Львовской области разрушился
из-за погодных условий, заявили в украинской полиции.
Бюст русского поэта Александра Пушкина в районном центре Золочеве Львовской области разрушился от времени и погоды. Об этом сообщили в областном упралении полиции Украины, передает «Интерфакс».
Пресс-служба управления нацполиции Украины по Львовской области: «Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по природным причинам — в результате старения и неблагоприятных погодных условий».
Ранее мэр города Игорь Грынькив сообщил, что памятник сбросили с постамента вандалы. Впрочем, мэр заявил, что в произошедшем «нет политики», и добавил, что на заседании горсовета обсуждалось переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев, вопрос планировалось вынести на общественное обсуждение.
Пресс-служба управления нацполиции Украины по Львовской области: «Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по природным причинам — в результате старения и неблагоприятных погодных условий».
Ранее мэр города Игорь Грынькив сообщил, что памятник сбросили с постамента вандалы. Впрочем, мэр заявил, что в произошедшем «нет политики», и добавил, что на заседании горсовета обсуждалось переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев, вопрос планировалось вынести на общественное обсуждение.
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