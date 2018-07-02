    Российских футболистов поддержали из космоса. МКС, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийских футболистов поддержали из космоса

    Российских футболистов поддержали из космоса

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    Российских футболистов поддержали из космоса

    Российских футболистов поддержали из космоса

    Российских футболистов поддержали из космоса

      Российские болельщики отдыхают от безудержного празднования выхода в четвертьфинал, а испанские — пакуют чемоданы и отправляются в аэропорты. Улицы Москвы гремели почти до утра. Болельщики скандировали «Россия», давили на клаксоны и размахивали флагами.

      Российский футбол взлетел до небывалых вершин. Если есть где-то там, выше МКС, футбольные боги, то они были благосклонны к нашей сборной. А как иначе: вся страна болела и молила. На Урале десятки тысяч вздымали к небесам руки и повторяли футбольные мантры, а сибирские ребята мистическими символами расписывали свои колесницы и сходились в ритуальной борьбе.

      Свершилось — сборная России пробилась в четвертьфинал, а одну седьмую часть суши захлестнули небывалые эмоции — удивление, восторг, благодарность, гордость. В Москве футбольную горячку пытались потушить в фонтанах. Милиционеры смотрели строго, но не вмешивались.

      Сегодня наши футболисты — герои страны. Им поют гимны и слагают стихи, не скрывая: если честно — не верили. Да, Красная фурия нынче не та, ее раздирают противоречия, но все равно сборная Испании — легенда. Россия боролась, нам повезло.

      Страна всю ночь пела и плясала. Важно, чтобы эта эйфория в будущем нам не помешала, чтобы сборная, выбившая столь сильного соперника, не погорела на более слабом.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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