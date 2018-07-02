Шведские болельщики пройдут маршем от метро до «Стадиона Санкт-Петербург»

В Доме журналиста на Невском, 70 рассказали, как фанаты сборной Швеции будут поддерживать своих футболистов в матче 1/8 финала ЧМ против Швейцарии. Игра начнется в Петербурге 3 июля в 17:00.

Особо не рассчитывавшие на возможность поболеть за сборную своей страны в 1/8 финала ЧМ, болельщики Швеции ждут теперь от команды хорошей игры и везенья. Сопереживать футболистам в Петербург приехали около 10 тысяч человек.



Перед матчем они намерены пройти санкционированным маршем от метро до стадиона. Прониклись настроением чемпионата и петербургские художники, подготовившие тематическую выставку в пространстве Дома журналиста на Невском проспекте.



На Невском, 70 собрали живопись, графику, инсталляции и объекты из частных коллекций — Кирилла Набутова и Геннадия Орлова. Посетителям также предлагают здесь выплеснуть эмоции на холст, а точнее, на картон, расписав фигуры футболистов, вырезанных из этого материала.



Художники говорят, что футбольная атмосфера проникла в сердца даже тех, кто никогда не считал себя фанатом или болельщиком. Неожиданно для себя мастера открыли красоту тела футболистов, подчеркивая их античное сложение. Вдохновленные движением и силой они тоже с удовольствием пишут игроков чемпионата. И у авторов этих работ они все победители.