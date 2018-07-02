Зеленые человечки и круги на полях: как уфологи отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые посвятили себя поиску внеземных цивилизаций и неопознанных летающих объектов. Всемирный день уфолога приурочен к обнаружению в 1947 году странной находки в маленьком американском городке Розуэл. Многие до сих пор утверждают, что там погибла летающая тарелка, сбитая ВВС США.
Сегодня в Розуэле, как и последние 70 лет, крайне многолюдно. Город зарабатывает миллионы долларов на туристах. Ну а российские уфологи в свой профессиональный праздник отправились на поля Кубани. Там на полях местные фермеры обнаружили загадочные круги.
Уфологи считают, что странные круги на полях — послание внеземных цивилизаций жителям Кубани. Это что-то вроде зашифрованной СМС-ки от одних инопланетных созданий — другим, а люди — свидетели этого общения. Поверить во все это, конечно, сложно. Куда прозаичнее звучит версия фермера Александра Шалыгина: загадочные круги — дело рук сельской шпаны. Однако, по мнению специалистов, все здесь говорит об инопланетном следе.
Сергей Фролов, уфолог: «На настоящих кругах никогда не бывает никакой живности… Мухи, тараканы, ежи не бегают. Стрекозы даже не летают, птицы не летают».
Уверовавшие во внеземную жизнь устроили к этому месту настоящее паломничество. Все хотят увидеть своими глазами редкое и необъяснимое явление. Между тем случай, когда на полях появляются круги и сложные геометрические рисунки, здесь далеко не первый. Похожую картину комбайнер Александр Шалыгин уже наблюдал несколько лет назад. Фермер признается, что на прошлой неделе тоже полегла пшеница, но он не стал церемониться и все скосил. На глазах у шокированных уфологов тайное послание растаяло под колесами комбайна.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.
Уфологи считают, что странные круги на полях — послание внеземных цивилизаций жителям Кубани. Это что-то вроде зашифрованной СМС-ки от одних инопланетных созданий — другим, а люди — свидетели этого общения. Поверить во все это, конечно, сложно. Куда прозаичнее звучит версия фермера Александра Шалыгина: загадочные круги — дело рук сельской шпаны. Однако, по мнению специалистов, все здесь говорит об инопланетном следе.
Сергей Фролов, уфолог: «На настоящих кругах никогда не бывает никакой живности… Мухи, тараканы, ежи не бегают. Стрекозы даже не летают, птицы не летают».
Уверовавшие во внеземную жизнь устроили к этому месту настоящее паломничество. Все хотят увидеть своими глазами редкое и необъяснимое явление. Между тем случай, когда на полях появляются круги и сложные геометрические рисунки, здесь далеко не первый. Похожую картину комбайнер Александр Шалыгин уже наблюдал несколько лет назад. Фермер признается, что на прошлой неделе тоже полегла пшеница, но он не стал церемониться и все скосил. На глазах у шокированных уфологов тайное послание растаяло под колесами комбайна.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.
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