    В Google пообещали исправить украинский Крымский мост на картах. Google, Крым, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Google пообещали исправить украинский Крымский мост на картах

    В Google пообещали исправить украинский Крымский мост на картах

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    В Google пообещали исправить украинский Крымский мост на картах

    В Google пообещали исправить украинский Крымский мост на картах

      В Google признали некорректным использование украинского названия моста через Керченский пролив.

      В американской корпорации подчеркнули, что знают о «некорректном обозначении Крымского моста» в Google Maps, и рассказали, что сейчас работают над тем, чтобы исправить ошибку, передает РБК.

      Напомним, ранее сегодня сообщалось, что сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке. При этом со стороны Тамани мост подписали по-русски, а со со стороны Керчи — уже «Кримський Мiст».

      В ответ власти Крыма напомнили Google, что Украина не имеет никакого отношения к строительству и эксплуатации моста, а также подчеркнули, что подобные новости «вызывают улыбку».

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