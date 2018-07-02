    В Южной Корее сократили рабочую неделю до 52 часов. Южная Корея, деловые новости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Южной Корее сократили рабочую неделю до 52 часов

    В Южной Корее сократили рабочую неделю до 52 часов

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    В Южной Корее сократили рабочую неделю до 52 часов

    В Южной Корее сократили рабочую неделю до 52 часов

      Власти Южной Кореи спасают своих граждан от переработки. С 1 июля максимальную продолжительность рабочего времени снизили с 68 часов в неделю до 52.

      При пятидневке это чуть больше десяти часов в день. А в перспективе южные корейцы будут трудиться по восемь часов в день.

      Исследования показали, что трудиться много — не значит хорошо. По длительности рабочей недели Южная Корея на втором месте в мире среди развитых экономик ОЭСР. А вот по производительности труда она в хвосте.

      Теперь местным боссам, которые загоняют подчиненных, будет грозить тюремное заключение до двух лет.

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