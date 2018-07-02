В Южной Корее сократили рабочую неделю до 52 часов

Власти Южной Кореи спасают своих граждан от переработки. С 1 июля максимальную продолжительность рабочего времени снизили с 68 часов в неделю до 52.

При пятидневке это чуть больше десяти часов в день. А в перспективе южные корейцы будут трудиться по восемь часов в день.



Исследования показали, что трудиться много — не значит хорошо. По длительности рабочей недели Южная Корея на втором месте в мире среди развитых экономик ОЭСР. А вот по производительности труда она в хвосте.



Теперь местным боссам, которые загоняют подчиненных, будет грозить тюремное заключение до двух лет.