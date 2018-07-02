Путь колбасы: россияне определят натуральность продуктов по «Меркурию»

В России начала действовать обязательная электронная сертификация животноводческой продукции — некий аналог алкогольного ЕГАИС. Система «Меркурий», рассчитывают в Россельхонадзоре, должна снизить количество контрафакта.

Теперь покупатели по бесплатному приложению смогут отследить весь путь продукции от поля до прилавка. Узнать, к примеру, чем питалась корова, из которой сделали колбасу. А для сельхозпредприятий — это возможность не тратить лишнее время и нервы на бумажную волокиту. Как это работает, узнал корреспондент НТВ Александр Коневич.



У каждой коровы на ферме паспорт и специальный молочный дневник, в котором все литры записаны. В агрохолдинге полного цикла строгий входной контроль на всех этапах производства — от заготовки кормов до непосредственного приготовления сыра. Так что новая федеральная система ветеринарной сертификации хлопот сыроварам не добавит, скорее, наоборот.



Елена Беляева, специалист агрохолдинга по ветеринарному контролю: «Раньше, чтобы получить свидетельство на партию молока, нам приходилось ехать на ветстанцию со всеми документами. Сейчас же это все автоматизировано, и буквально в несколько кликов мы получаем уже готовое свидетельство».



Для анализа нужно 200 миллилитров молока. Анализируют каждую партию и каждый день. В тестовом режиме с электронной системой «Меркурий» Великолукский агрохолдинг работает уже почти полгода, как и многие другие крупные сельхозпредприятия и продавцы мясных и молочных продуктов. В начале июля к ней должны будут подключиться абсолютно все производители и переработчики, а также розничные магазины и учреждения общепита.



Новая система сертификации хоть и называется космически «Меркурий», конечно, не предполагает, что за надоем будут следить с орбиты. Хотя и это, наверное, не за горами. Основное здесь — вопрос не количества, а качества. А главный плюс «Меркурия», по словам разработчиков, — минимум бумажной волокиты для добросовестных производителей. И отсутствие лазеек для тех, кто раньше занимался обманом и фальсификацией.



Работавшие ранее системы контроля за качеством продуктов животного происхождения устарели и несовершенны. Это давно признавали в Россельхознадзоре. Из-за плохого контроля на российских прилавках много фальсификата. Например, в случае с молочной продукцией — почти четверть от общего объема не содержит ни капли молока. «Меркурий», уверяют разработчики, станет эффективным оружием в борьбе за качество, причем доступным абсолютно каждому покупателю в любом магазине страны.



Юлия Мелано, официальный представитель Россельхознадзора: «Можно взять в руки кусок сыра, навести смартфон на штрих-код, предварительно скачав бесплатное приложение соответствующее, и на экране у вас высветится вся необходимая информация, включая то, на каком лугу паслась эта коровка, давшая молоко, из которого впоследствии сделали этот сыр».



Некоторые эксперты продовольственного рынка еще весной забили тревогу: часть сельхозпроизводителей и продавцов мясных и молочных продуктов к работе с «Меркурием» не готова. А это может обернуться дефицитом на прилавках.



Всеволод Мильруд, заместитель председателя Комитета по качеству Ассоциации компаний розничной торговли: «Такие риски мы прогнозируем, и поэтому еще в 2017 году мы предлагали поэтапность ввода этой системы».



Она подразумевает отсрочку для оптовых и розничных торговых компаний. Но российские производители, уже оттестировавшие новую систему и внедрившие ее в сотрудничество с продавцами своей продукции, считают: проблем быть не должно. Если, конечно, к качеству вопросов нет. В противном случае «Меркурий» — действительно большая головная боль.



Дмитрий Матвеев, руководитель агропромышленного холдинга: «Не все заинтересованы во внедрении этой системы, потому что она позволяет определить натуральный продукт или ненатуральный. И, конечно, не все хотят писать правду на упаковке».



Возможность отслеживать путь сыра, колбасы и любых других продуктов животного происхождения (в буквальном смысле — от поля до магазина) в идеале должна избавить отечественный рынок от недобросовестных производителей и продавцов. А значит очистить прилавки от фальсификата, просрочки и контрабанды.



Технических сбоев в Россельхознадзоре не ожидают: не зря же «Меркурий» разрабатывали около 10 лет. А тем фермерских хозяйствам, где пока нет Интернета, обещают помочь. Чтобы не отставали от прогресса, ведь от него, судя по опыту животноводов из Великих Лук, надои только растут.

