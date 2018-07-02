Экс-тренер сборной России рассказал, как победить Хорватию

Александр Бородюк, который долгое время работал в штабе российской сборной, в интервью НТВ прокомментировал выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира.
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Специалист, работавший вместе с Гусом Хиддинком, отметил, что сейчас игрокам сборной необходимо не поддаваться эйфории, а усердно готовиться к следующему матчу.
Александр Бородюк: «Сейчас это всплеск эмоций. Нужно абстрагироваться от того, что говорят эксперты, специалисты. Это уже история. Сейчас нужно только сосредоточиться на работе. Впереди игры, сделано полдела».
Также Бородюк, который до 1/8 финала говорил, что сборная Испании россиянам вполне по зубам, поделился своими ожиданиями от матча с Хорватией.
Александр Бородюк: «Хорватия — это уже другой соперник, команда играет в более силовой футбол, прагматичный футбол. Нужно полностью разобрать команду, провести хорошее теоретическое занятие. Хорватия — более серьезный соперник, чем сборная Испании. Прогноз? Прогнозы в футболе — дело неблагодарное. В футболе бывает элемент везения, но в большей степени — это труд. Только труд плюс талант — это объединяющая сила в футболе».
Александр Бородюк: «Сейчас это всплеск эмоций. Нужно абстрагироваться от того, что говорят эксперты, специалисты. Это уже история. Сейчас нужно только сосредоточиться на работе. Впереди игры, сделано полдела».
Также Бородюк, который до 1/8 финала говорил, что сборная Испании россиянам вполне по зубам, поделился своими ожиданиями от матча с Хорватией.
Александр Бородюк: «Хорватия — это уже другой соперник, команда играет в более силовой футбол, прагматичный футбол. Нужно полностью разобрать команду, провести хорошее теоретическое занятие. Хорватия — более серьезный соперник, чем сборная Испании. Прогноз? Прогнозы в футболе — дело неблагодарное. В футболе бывает элемент везения, но в большей степени — это труд. Только труд плюс талант — это объединяющая сила в футболе».
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