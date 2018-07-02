США и Британия опасаются утечек о F-35 через Турцию в Россию

Военные эксперты США и Великобритании считают, что Россия через Турцию может получить доступ к секретным технологиям, с помощью которых разрабатывали американский истребитель
F-35.
Опасения экспертов связаны с тем, что Турция планирует закупить российские ЗРК С-400 и американские F-35. Как пишет газета Telegraph, в случае, если Турция будет использовать обе системы, информация об уязвимости F-35 может попасть в Россию.
Такого же мнения придерживаются в Сенате США и британском парламенте. Так, сенатор Крис Ван Холлен заявил, что «покупка Турцией обеих систем позволит русским с легкостью оценить возможности F-35 и выявить его уязвимости», и назвал такую ситуацию «неприемлемой». А глава оборонного комитета парламента Великобритании Марк Франсуа отметил, что страна вкладывает в F-35 огромные средства, поэтому Лондон «не хотел бы увидеть», как что-то компрометирует эту технологию.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 приведет к односторонним санкциям против Анкары. США также пригрозили Турции не передать приобретенные ею американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.
Между тем, турецкие власти заявили, что не понимают беспокойства США, и отметили, что никакие угрозы не отменят соглашение с Москвой по поставкам зенитных ракетных систем С-400.
Такого же мнения придерживаются в Сенате США и британском парламенте. Так, сенатор Крис Ван Холлен заявил, что «покупка Турцией обеих систем позволит русским с легкостью оценить возможности F-35 и выявить его уязвимости», и назвал такую ситуацию «неприемлемой». А глава оборонного комитета парламента Великобритании Марк Франсуа отметил, что страна вкладывает в F-35 огромные средства, поэтому Лондон «не хотел бы увидеть», как что-то компрометирует эту технологию.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 приведет к односторонним санкциям против Анкары. США также пригрозили Турции не передать приобретенные ею американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.
Между тем, турецкие власти заявили, что не понимают беспокойства США, и отметили, что никакие угрозы не отменят соглашение с Москвой по поставкам зенитных ракетных систем С-400.
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