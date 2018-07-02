«Умная» видеокамера в фан-зоне ЧМ помогла задержать разыскиваемого вора

Камера видеонаблюдения с системой распознавания лиц зафиксировала во время футбольного матча Россия — Испания гражданина, находящегося в федеральном розыске.
Обвиняемого в краже мужчину обнаружила камера, которая умеет считывать и идентифицировать лица. Система «поймала» злоумышленника на входе в фан-зону ЧМ-2018 на Воробьёвых горах, сообщает ТАСС.
Владимир Черников, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции: «На входных группах фестиваля болельщиков система обнаружила совпадение изображения с камер с разыскиваемым гражданином, находящемся в федеральном розыске по обвинению в краже. Он был задержан, доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ, его личность установлена и подтверждена».
А камеры, расположенные на входе на стадион «Лужники», в тот же день обнаружили четырех футбольных болельщиков, с которыми полицейские провели разъяснительную работу. После этого мужчин все-таки допустили на стадион.
Всего на фестивале болельщиков и на входе в «Лужники» работают 282 камеры видеонаблюдения с системой видеоаналитики и распознавания лиц. В системе находятся около 50 тысяч фотографий граждан, находящихся в розыске (в их числе — более 2 тысяч иностранных футбольных фанатов), сообщили в мэрии.
Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Владимир Черников, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции: «На входных группах фестиваля болельщиков система обнаружила совпадение изображения с камер с разыскиваемым гражданином, находящемся в федеральном розыске по обвинению в краже. Он был задержан, доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ, его личность установлена и подтверждена».
А камеры, расположенные на входе на стадион «Лужники», в тот же день обнаружили четырех футбольных болельщиков, с которыми полицейские провели разъяснительную работу. После этого мужчин все-таки допустили на стадион.
Всего на фестивале болельщиков и на входе в «Лужники» работают 282 камеры видеонаблюдения с системой видеоаналитики и распознавания лиц. В системе находятся около 50 тысяч фотографий граждан, находящихся в розыске (в их числе — более 2 тысяч иностранных футбольных фанатов), сообщили в мэрии.
Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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