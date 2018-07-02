Питерского бизнесмена посадили на 10 лет за педофилию

Сегодня на закрытом заседании во Всеволожском городском суде вынесли приговор петербургскому бизнесмену, который подозревался в педофилии.
55-летнего Георгия Томашевича приговорили к 10 годам колонии строго режима. По версии следствия, мужчина растлевал шестерых приемных сыновей. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего было возбуждено два года назад.
С 2010-го одинокий предприниматель усыновил шестерых подопечных из разных регионов в возрасте от 8 до 15 лет. Мальчики были прописаны в Петербурге, но жили в коттедже в деревне Касимово. Там бизнесмен держал домашних животных, за ними и приглядывали дети.
За провинности мальчиков якобы систематически избивали. Также, как выяснили следователи, сыновья ходили по коттеджу голыми вместе с приемным отцом и спали с ним в одной кровати. Кроме того, 17 лет назад Томашевича уже привлекали к административной ответственности за доведение несовершеннолетнего до опьянения.
Отметим, что попав в ходе расследования в «Кресты» Георгий Томашевич предпринимал попытку свести счеты с жизнью, но она оказалась неудачной и подозреваемый начал оформлять явки с повинной. Тем не менее, громкое дело получило резонанс благодаря активным действиям защитников бизнесмена. В качестве аргументов приводилось то, что все дети называли Томашевичяа папой, выглядели опрятно одетыми, занимались горными лыжами, ездили на дорогих велосипедах.
Органы опеки, позволившие усыновить детей одинокому мужчине, что является довольно редким случаем, в свою очередь оправдывались рассказывая о гражданской жене Томашевича — коррекционном педагоге , уроженке Волосова, якобы принимавшей участие в педагогическом процессе. Но в ходе разбирательств выяснилось, что речь идет о номинальной фигуре. Также надзорные органы сообщали о том, что жизнь детей в Касимове мониторили психологи и педагоги, не выявившие никаких нарушений, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
С 2010-го одинокий предприниматель усыновил шестерых подопечных из разных регионов в возрасте от 8 до 15 лет. Мальчики были прописаны в Петербурге, но жили в коттедже в деревне Касимово. Там бизнесмен держал домашних животных, за ними и приглядывали дети.
За провинности мальчиков якобы систематически избивали. Также, как выяснили следователи, сыновья ходили по коттеджу голыми вместе с приемным отцом и спали с ним в одной кровати. Кроме того, 17 лет назад Томашевича уже привлекали к административной ответственности за доведение несовершеннолетнего до опьянения.
Отметим, что попав в ходе расследования в «Кресты» Георгий Томашевич предпринимал попытку свести счеты с жизнью, но она оказалась неудачной и подозреваемый начал оформлять явки с повинной. Тем не менее, громкое дело получило резонанс благодаря активным действиям защитников бизнесмена. В качестве аргументов приводилось то, что все дети называли Томашевичяа папой, выглядели опрятно одетыми, занимались горными лыжами, ездили на дорогих велосипедах.
Органы опеки, позволившие усыновить детей одинокому мужчине, что является довольно редким случаем, в свою очередь оправдывались рассказывая о гражданской жене Томашевича — коррекционном педагоге , уроженке Волосова, якобы принимавшей участие в педагогическом процессе. Но в ходе разбирательств выяснилось, что речь идет о номинальной фигуре. Также надзорные органы сообщали о том, что жизнь детей в Касимове мониторили психологи и педагоги, не выявившие никаких нарушений, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
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