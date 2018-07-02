В Крыму во время шторма утонули три человека

Накануне в Крыму утонули пять человек. Трое из них, в том числе ребенок, стали жертвами шторма.

Как сообщили в ГУ МЧС по республике, трое — мужчина, женщина и ребенок — утонули в поселке Николаевка.



ГУ МЧС по Крыму: «В поселке Николаевка (Симферопольский район, западное побережье Крыма) в 15:15 в воскресенье поступил сигнал о том, что в воде обнаружено тело человека без признаков жизни. Мужчина — житель Симферополя, 1991 года рождения. Уже в 16:37 в том же поселке на берег выбросило тела женщины 1962 года рождения и девочки 2014 года рождения. Бабушка и внучка из Санкт-Петербурга, констатирована смерть».



По данным МЧС, в это время на море был сильный шторм.



Отмечается, что еще два человека утонули во внутренних водоемах и озерах Крыма.



Помимо этого, в Евпатории была спасена туристка с Украины, а в селе Поповка на западном побережье — житель Крыма. Еще одного мужчину спасли от утопления в Феодосии.