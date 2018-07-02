В Петербурге стартовал сезон студенческих строек

250 участников студенческих строительных отрядов собрались в Петропавловской крепости в преддверии начала летней смены.

Сегодня в Петропавловской крепости дали старт третьей смене межрегиональной стройке «Санкт-Петербург». 250 человек из 15 студенческих отрядов будут в этом сезоне трудиться на возведении десятков объектов в городе на Неве и в Ленинградской области.



Набираться опыта молодые бойцы строительного фронта допущены даже на ответственных инфраструктурных объектах. Они приложат руки к созданию развязок на проспекте Обуховской обороны и Обводном канале, возведут одну из ключевых дорог в Красном селе — от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе.



Впрочем, вице-губернатор Игорь Албин пожелал приехавшим из десятков городов студентам не только ударно поработать, но и хорошо отдохнуть в культурной столице.



Кстати, третью смену межрегиональной стройки «Санкт-Петербург» впору переименовывать в международную. Ведь в этом году внесут свою лепту в возведение важных объектов города и стройотрядовцы из Белоруссии и Узбекистана.



Кстати, 70 лет назад именно в Ленинграде началась деятельность первых студенческих стройотрядов. На данный момент в городе насчитывается свыше 80 таких формирований. Петербург — единственный город, где они не прекращали свою работу со времен Советского Союза.